Balogun va da Rudi Garcia dopo USA-Belgio | Non è colpa sua il dialogo sul caos ai Mondiali

Dopo la partita tra Stati Uniti e Belgio ai Mondiali, l’attaccante ha incontrato l’allenatore belga. Durante il colloquio, il giocatore ha affermato che l’allenatore non è responsabile delle decisioni prese. Rudi Garcia ha riferito del confronto, che si è svolto in seguito alla sospensione della squalifica decisa dalla FIFA. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto specifico della conversazione.

Dopo la sconfitta degli Stati Uniti contro il Belgio, Balogun è andato a parlare con Rudi Garcia. Il ct belga ha raccontato il dialogo dopo il caso della squalifica sospesa dalla FIFA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Folarin Balogun on Red Card, Belgium & LeBron's Support | Mixed Zone | 2026 FIFA World Cup

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