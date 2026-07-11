I video virali dei disordini a Parigi dopo Marocco-Francia circolavano prima dei Mondiali

Video che mostrano auto ribaltate, incendi e persone che distruggono pensiline dell’autobus circolavano prima dei Mondiali. Questi filmati sono stati condivisi come prova di disordini avvenuti a Parigi dopo la sconfitta del Marocco contro la Francia ai quarti di finale. Non ci sono conferme ufficiali di incidenti collegati ai video, ma le immagini sono state diffuse sui social network prima dell’inizio della partita.

Circolano diversi video che mostrano auto ribaltate, incendi in strada e persone che distruggono una pensilina dell’autobus, condivisi come la prova di disordini scoppiati a Parigi dopo la sconfitta del Marocco per 2-0 contro la Francia ai quarti di finale dei Mondiali 2026. I video non mostrano nulla di tutto questo perché immagini risalgono a mesi o anni prima della competizione mondiale. Il video delle auto ribaltate non è del 2026. Nelle didascalie del video leggiamo questo genere di narrazione: Francia. «Disordini a Parigi dopo la sconfitta del Marocco per 2-0 contro la Francia. Se fai entrare persone del terzo mondo diventi il terzo mondo. 🔗 Leggi su Open.online

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