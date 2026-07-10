I video dei disordini a Parigi pubblicati da Silvia Sardone non riguardano i Mondiali

Una europarlamentare ha condiviso sui social un video che mostra disordini a Parigi, accompagnato da un commento che collega le immagini ai Mondiali e alle proteste nella capitale francese. I filmati, pubblicati il 10 luglio 2026, mostrano scene di incendi, devastazioni e scontri con le forze dell’ordine. Tuttavia, non vi è alcun collegamento diretto tra i disordini e le partite del torneo mondiale.

Circola un reel pubblicato il 10 luglio 2026 dalla europarlamentare leghista Silvia Sardone su Facebook e Instagram. Il testo che accompagna i video recita: «La Francia raggiunge la semifinale ai mondiali e solite indegne immagini da Parigi: devastazioni, incendi, attacchi alle forze dell’ordine». I video non riguardano i Mondiali 2026 e la sconfitta del Marocco contro la Francia. Le immagini sono state riprese a maggio 2026 a Parigi durante i disordini seguiti alla vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League contro l’Arsenal. Il post di Silvia Sardone. Il reel monta diverse scene distinte, partendo da un incendio nei pressi della Tour Eiffel, tifosi che lanciano fuochi d’artificio ad altezza uomo contro le forze dell’ordine, biciclette di bike sharing in fiamme e una strada con fumogeni e persone in fuga. 🔗 Leggi su Open.online

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