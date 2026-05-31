le foto e i video dei disordini in francia dopo la vittoria del psg

A Parigi, dopo la vittoria del PSG, si sono verificati numerosi disordini con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, oltre a saccheggi in alcuni negozi. Le autorità hanno risposto con interventi di polizia per disperdere i gruppi di persone presenti nelle strade. Sono state registrate immagini e filmati che mostrano momenti di tensione e violenza durante gli incidenti. La situazione ha coinvolto diverse zone della città, con alcune aree che sono state evacuate o chiuse temporaneamente.

Dopo che sabato il Paris Saint-Germain (PSG) ha vinto la Champions League di calcio, ci sono stati scontri e disordini a Parigi e in una quindicina di altre città francesi. Si sono concentrati nella capitale, dove si erano radunate più persone: su 426 persone fermate dalla polizia, 283 erano a Parigi. Ci sono stati feriti, tra cui sette agenti, ma le informazioni sono ancora provvisorie. Una delle zone con maggiori scontri è stata quella del Parc des Princes, lo stadio del PSG dentro cui erano stati allestiti maxischermi per seguire la finale (giocata a Budapest, in Ungheria). Fuori sono arrivate tra le 4mila e le 5mila persone: un centinaio di loro ha cercato di forzare un ingresso dello stadio ed è stato respinto dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Disordini a Parigi dopo Bayern-Psg, assaltata auto della polizia

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Gli scontri e gli arresti in Francia dopo la vittoria del PSGDecine di migliaia di persone sono scese in strada in diverse città francesi, soprattutto a Parigi, dopo la vittoria del PSG.

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