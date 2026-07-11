Durante l’estate 2026, i treni in Italia sono più in ritardo rispetto al passato, con una riduzione delle cancellazioni. I lavori nel nodo centrale della stazione di Firenze comportano disagi e interruzioni dei collegamenti ferroviari. La sostituzione del cavalca-ferrovia di Ponte al Pino, infrastruttura con oltre un secolo di vita, richiede interventi complessi. Questa operazione influisce sui servizi ferroviari nel periodo estivo, causando ritardi e disagi ai viaggiatori.

L’estate 2026 è segnata dai lavori nel nodo centrale della stazione di Firenze. I disagi sono garantiti e inevitabili a causa dei collegamenti interrotti per l’avvio di un’operazione complessa come la sostituzione del cavalca-ferrovia di Ponte al Pino, un’infrastruttura che aveva ormai più di un secolo di vita. Per quanto la programmazione dell’intervento stia contenendo gli effetti sulla mobilità, essendo un’operazione eccezionale ci sono comunque dei disagi. Si va da ritardi da 80 fino a 110 minuti in direzione di Milano, Torino e Napoli. Alcuni treni ad alta velocità sono stati cancellati, altri hanno subito o subiranno limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anticipi e modifiche di fermate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - I treni in Italia non sono mai stati così in ritardo, calano le cancellazioni

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