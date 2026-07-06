guasto alla stazione di milano centrale treni in ritardo e cancellazioni

Questa mattina, un guasto alla linea elettrica alla stazione di Milano Centrale ha causato ritardi e cancellazioni sui treni. La circolazione ferroviaria nel nodo di Milano sta tornando progressivamente alla normalità, dopo le verifiche tecniche effettuate sulla linea elettrica. La situazione ha interessato diverse tratte, con disagi per i pendolari e i viaggiatori in transito. La circolazione sta riprendendo gradualmente, secondo quanto comunicato dai gestori ferroviari.

Problemi questa mattina per il nodo ferroviario di Milano a causa di un guasto nella stazione di Centrale. Al momento, come si legge sul sito di Trenitalia, "la circolazione è in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica a Milano Centrale. I treni Alta Velocità, Intercity, Eurocity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti". Disagi questa mattina anche per i viaggiatori in arrivo da Varese a Milano per un guasto alla linea S5 di Trenord con pesanti ripercussioni sui treni e ritardi fino a oltre un'ora. Intanto sono partiti in queste ore i lavori per la prima fase della sostituzione di Ponte al Pino, con conseguenze per la circolazione dei treni a livello nazionale e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, a Firenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Ritorno a MILANO CENTRALE: treni di tutti i tipi in arrivo e partenza!

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