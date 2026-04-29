Guasto sulla linea ferroviaria a Milano | treni in ritardo variazioni e cancellazioni La situazione

Mercoledì pomeriggio, i pendolari che viaggiano sulla linea ferroviaria di Milano hanno affrontato disagi a causa di un guasto verificatosi presso la stazione di Lancetti. La circolazione dei treni ha subito pesanti rallentamenti, portando a ritardi, variazioni e cancellazioni delle corse in tutta l’area urbana. La situazione ha coinvolto sia i treni diretti sia quelli in partenza dalla stazione.

Mercoledì pomeriggio complicato per i pendolari diretti e in partenza da Milano. A causa di un guasto alla linea ferroviaria verificatosi presso la stazione di Lancetti, la circolazione sta subendo pesanti rallentamenti che stanno impattando sull'intero nodo ferroviario urbano.L'intervento di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli?Roma: treni in ritardo fino a 170 minuti, cancellazioni e variazioni. Cosa sta succedendoMattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli?Roma: treni in ritardo fino a 210 minuti, cancellazioni e variazioni. Cosa sta succedendoMattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Guasti sulla linea di Albizzate e a Milano Certosa: ritardi diffusi sui treni Trenord; Treni fermi verso Milano, mattinata infernale per scontro tra convogli, linea bloccata a Pavia. Molti passeggeri bloccati e forti ritardi -; Circolazione ferroviaria in tilt, treno fermo sulla linea Milano-Lodi: ritardi fino a 50 minuti; Treni nel caos tra Milano e Lecce con ritardi e cancellazioni per l'investimento di un uomo, linee coinvolte. Guasto sulla linea ferroviaria a Milano: treni in ritardo, variazioni e cancellazioni. La situazioneUn guasto tecnico in una stazione di MIlano sta mettendo in ginocchio la circolazione: previsti ritardi e cancellazioni, tecnici al lavoro per il ripristino ... milanotoday.it Guasto sulla linea Alta Velocità Roma–Napoli, treni nel caos: cancellazioni e ritardi recordCircolazione ferroviaria fortemente rallentata sulla linea Alta Velocità Roma–Napoli per un guasto tecnico: ritardi fino a 180 minuti, variazioni e cancellazioni in corso ... adnkronos.com Si comunica alla cittadinanza che gli interventi di riparazione del guasto alla condotta idrica di Via Gazzarella sono stati ultimati come da programma e nelle prime ore del pomeriggio è stata riattivata l'erogazione dell'acqua. Si ringrazia la cittadinanza per la c - facebook.com facebook