I trasformatori elettrici sono diventati un ostacolo per l’espansione dell’intelligenza artificiale. La produzione di questi dispositivi, fondamentale per alimentare i sistemi di IA, è complessa e costosa. La loro difficoltà di produzione in grandi quantità potrebbe rallentare lo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale. La scarsità di trasformatori disponibili rischia di limitare l’adozione e l’implementazione di nuove soluzioni nel settore.

L’espansione dell’intelligenza artificiale rischia di essere frenata da un oggetto enorme, costoso e difficile da produrre in serie: il trasformatore elettrico, la macchina che rende utilizzabile l’energia spostandola da una tensione all’altra. I data center consumano quantità di elettricità paragonabili a quelle di piccole città, ma la corrente non arriva ai server semplicemente perché esiste sulla rete. Deve essere adattata, stabilizzata e distribuita. Senza trasformatori disponibili nei tempi dei cantieri, anche un centro dati pieno di chip può restare fermo. Il Financial Times ha dedicato un lungo approfondimento a questa strozzatura... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I trasformatori rischiano di essere il nuovo collo di bottiglia dell’IA

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