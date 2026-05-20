A spasso per via Mancini con un coltello a serramanico e un collo di bottiglia | arrestata

Da ternitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 27 anni è stata fermata dai carabinieri di Terni in via Mancini durante una mattinata caratterizzata da tensione. La giovane, disoccupata e già conosciuta alle forze dell’ordine, è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico e di un collo di bottiglia. Le autorità l’hanno arrestata con l’accusa di furto aggravato, tentata rapina e porto di oggetti atti ad offendere. L’intervento è avvenuto dopo una serie di episodi che hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine nella zona.

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Furto aggravato, tentata rapina e porto di oggetti atti ad offendere. Sono le accuse nei confronti di una donna di 27 anni, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine, fermata dai carabinieri di Terni dopo una mattinata di tensione in via Mancini.La successione dei fatti, così come ricostruiti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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