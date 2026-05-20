A spasso per via Mancini con un coltello a serramanico e un collo di bottiglia | arrestata
Una donna di 27 anni è stata fermata dai carabinieri di Terni in via Mancini durante una mattinata caratterizzata da tensione. La giovane, disoccupata e già conosciuta alle forze dell’ordine, è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico e di un collo di bottiglia. Le autorità l’hanno arrestata con l’accusa di furto aggravato, tentata rapina e porto di oggetti atti ad offendere. L’intervento è avvenuto dopo una serie di episodi che hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine nella zona.
Furto aggravato, tentata rapina e porto di oggetti atti ad offendere. Sono le accuse nei confronti di una donna di 27 anni, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine, fermata dai carabinieri di Terni dopo una mattinata di tensione in via Mancini.La successione dei fatti, così come ricostruiti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Sullo stesso argomento
I carabinieri lo trovano con un coltello a serramanicoUn 20enne della provincia di Caserta è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.
In stazione a Salsomaggiore con un coltello a serramanico di 15 centimetri: 21enne denunciatoNei giorni scorsi, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno denunciato alla Procura della Repubblica di...