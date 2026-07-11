I solari per capelli e cuoio capelluto sono al centro di un articolo pubblicato su Vanity Fair, disponibile fino al 14 luglio 2026. La pubblicazione evidenzia che, nonostante le informazioni precedenti, ci sono state modifiche o aggiornamenti riguardo a questi prodotti. L’articolo si concentra su aspetti legati alla protezione e alla cura dei capelli e del cuoio capelluto, senza specificare ulteriori dettagli sui cambiamenti o sui nuovi dati introdotti.

Questo articolo è pubblicato sul numero 28-29 di Vanity Fair in edicola fino al 14 luglio 2026. Oggi qualcosa è cambiato: fermi restando questi antipatici souvenir dell’estate, è nell’area più trascurata nella routine della fotoprotezione, ovvero alla radice, che il sole gioca la sua partita più sottile, perché i danni non si vedono subito come una spalla arrossata. Eppure gli ultravioletti possono stressare il cuoio capelluto al punto da indebolire gli steli e creare conseguenze poco piacevoli e difficili da risolvere. Non è un caso quindi che questa zona sia diventata uno dei principali focus delle più recenti innovazioni nel mondo haircare e suncare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I solari per capelli e cuoio capelluto, alla radice di tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PERCHÉ con il Caldo si PERDONO PIÙ CAPELLI

Notizie e thread social correlati

Kolmar Korea, leader nel mercato K-Beauty per la produzione di solari, espande la gamma di prodotti solari per il cuoio capelluto e i capelliKolmar Korea, azienda leader nel settore K-Beauty specializzata nella produzione di solari, ha annunciato l’ampliamento della propria linea di...

Cuoio capelluto: sai che i solari specifici per questa zona proteggono e salvano (anche) dalla caduta di capelli autunnale?Un nuovo prodotto di protezione solare si concentra sul cuoio capelluto, offrendo una barriera contro i raggi UV.

Temi più discussi: I solari per capelli e cuoio capelluto, alla radice di tutto; I migliori oli secchi per capelli da usare prima, durante e dopo l'esposizione solare; La protezione solare viso coreana più amata arriva anche per il corpo; La crema solare tutti i giorni fa male? Ecco la verità.

I solari per capelli e cuoio capelluto, alla radice di tuttoÈ il cuoio capelluto il nuovo sorvegliato speciale sotto il solleone. Spesso dimenticato, se non protetto a dovere viene talmente stressato dai RAGGI UV da creare danni che possono protrarsi nel tempo ... vanityfair.it

Sono a base di estratti naturali, permettono di disciplinare i capelli e, allo stesso tempo, idratano ed evitano gli effetti spiacevoli dei raggi solari sui capelli x.com

I migliori oli secchi per capelli da usare prima, durante e dopo l'esposizione solareSe il mare, ma più in generale l'estate, è per voi sinonimo di capelli più fragili, disidratati, ingestibili e crespi, forse è arrivato il momento di inserire un olio secco nella vostra routine. Ha tu ... elle.com