Kolmar Korea leader nel mercato K-Beauty per la produzione di solari espande la gamma di prodotti solari per il cuoio capelluto e i capelli

Da corrieretoscano.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kolmar Korea, azienda leader nel settore K-Beauty specializzata nella produzione di solari, ha annunciato l’ampliamento della propria linea di prodotti dedicati alla protezione solare. La nuova gamma include formulazioni specifiche per il cuoio capelluto e i capelli, pensate per offrire maggiore protezione e cura durante l’esposizione al sole. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato stampa il 14 maggio 2026, proveniente dalla sede centrale in Corea del Sud.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SEOUL, Corea del Sud, 14 maggio 2026 PRNewswire — Kolmar Korea, azienda leader nel mercato globale dei solari K-beauty, accelera la propria espansione nel mercato dei solari di nuova generazione estendendo la competenza acquisita nel settore della cura della pelle alla protezione del cuoio capelluto e dei capelli.  Mentre il trend globale della “skinification” continua a crescere, spingendo i consumatori a prendersi cura del cuoio capelluto e dei capelli come se si trattasse di un’estensione della skincare, Kolmar Korea ha sviluppato prodotti anti raggi UV per il cuoio capelluto e tecnologie fotoprotettive per i capelli, introducendo al contempo un nuovo metodo per misurare l’efficacia della protezione UV sui capelli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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