Kolmar Korea leader nel mercato K-Beauty per la produzione di solari espande la gamma di prodotti solari per il cuoio capelluto e i capelli

Kolmar Korea, azienda leader nel settore K-Beauty specializzata nella produzione di solari, ha annunciato l’ampliamento della propria linea di prodotti dedicati alla protezione solare. La nuova gamma include formulazioni specifiche per il cuoio capelluto e i capelli, pensate per offrire maggiore protezione e cura durante l’esposizione al sole. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato stampa il 14 maggio 2026, proveniente dalla sede centrale in Corea del Sud.

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