Cuoio capelluto | sai che i solari specifici per questa zona proteggono e salvano anche dalla caduta di capelli autunnale?

Un nuovo prodotto di protezione solare si concentra sul cuoio capelluto, offrendo una barriera contro i raggi UV. Questa soluzione, originariamente di nicchia, sta diventando una tendenza nel settore dell’hairstyling per il 2026. I solari specifici per questa zona mirano a prevenire danni e caduta dei capelli, specialmente durante l’autunno. La loro applicazione è consigliata per chi espone spesso la testa al sole.

Cuoio capelluto, l'era della Scalp Suncare Gli esperti oggi concordano sul fatto che, proprio come è importante scegliere l'Spf più adatto al viso e al corpo, schermare dai raggi UV il cuoio capelluto è fondamentale in quanto questa zona è effettivamente esposta al sole prima del tuo viso. Nonostante sia l'area più vulnerabile, è rimasta in ombra all'interno della suncare fino ad ora che, finalmente, è iniziata l'era della Scalp Suncare. «Per anni gli Spf specifici per il cuoio capelluto sono stati considerati prodotti di nicchia, destinati soprattutto a persone con alopecia, capelli molto radi o particolari problematiche dermatologiche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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