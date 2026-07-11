I soci hanno versato due milioni di euro per sostenere l’azienda, garantendo liquidità per le prossime settimane. La somma serve a mantenere in piedi le attività e prepararsi alla fase conclusiva delle trattative con i potenziali investitori. Questa iniezione di capitale rappresenta un intervento immediato per affrontare le difficoltà finanziarie attuali. La cifra è stata comunicata ufficialmente e conferma gli sforzi per salvaguardare l’azienda.

Una boccata d’ossigeno che vale 2 milioni di euro per affrontare le prossime settimane e arrivare all’attesa fase decisiva della trattativa con i nuovi investitori. Aeffe ha ottenuto il via libera del tribunale di Bologna a un finanziamento soci infruttifero sottoscritto da Colloportus Srl e FQuattro Srl, le società riconducibili ad Alberta e Massimo Ferretti. La somma è già stata interamente versata e consentirà al gruppo del fashion e del lusso di sostenere le esigenze finanziarie correnti fino alla fine di luglio, in attesa delle offerte vincolanti già preannunciate da alcuni potenziali investitori. Allo scorso marzo, il cda e i soci della casa di moda che ha il suo quartier generale a San Giovanni, avevano dichiarato che la situazione patrimoniale del gruppo presentava un patrimonio netto in negativo di circa 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I soci versano due milioni per tenere a galla Aeffe

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