In Italia, 11,3 milioni di contribuenti non versano alcuna imposta Irpef, mentre due milioni usufruiscono della flat tax. L’85% dell’imposta viene pagata da dipendenti e pensionati. Nel frattempo, il reddito medio dichiarato dagli italiani soggetti all’Irpef è aumentato, passando da 24.830 a 25.820 euro. Questi dati riflettono un quadro fiscale in cui gran parte della popolazione contribuisce poco o nulla, mentre il reddito medio cresce leggermente.

Sale da 24.830 a 25.820 il reddito medio dichiarato dagli italiani soggetti all’ Irpef. E anche dai dati sulle dichiarazioni 2025 relative ai redditi 2024, pubblicati dal dipartimento Finanze del Mef, emerge un aspetto ormai assodato che però non manca mai di suscitare sorpresa: se si sommano gli 8,7 milioni di contribuenti che hanno imposta netta pari a zero perché guadagnano molto poco, grazie alle detrazioni o perché godono di regimi sostitutivi e quelli che se la vedono compensare dal trattamento integrativo (l’ex bonus Renzi di 80 euro poi reso strutturale ), oltre 11,3 milioni sui 42,8 che presentano dichiarazione non versano nemmeno un euro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Irpef svuotata: 11,3 milioni di contribuenti non versano nulla e 2 milioni hanno la flat tax. L’85% dell’imposta da dipendenti e pensionati

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