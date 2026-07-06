Contribuenti stranieri a Bergamo | redditi per oltre 2,3 miliardi versano 339 milioni di Irpef

In provincia di Bergamo, 116.955 contribuenti stranieri dichiarano redditi superiori a 2,3 miliardi di euro, versando 339 milioni di euro di Irpef. Questi contribuenti rappresentano il 13,8% del totale dei residenti fiscali. La maggior parte delle dichiarazioni riguarda redditi di lavoro e attività autonome. La distribuzione geografica mostra una maggiore presenza di contribuenti provenienti da paesi europei, mentre i versamenti fiscali sono concentrati nelle aree urbane.

Oltre due miliardi e trecento milioni di redditi dichiarati, con 339 milioni di imposte versate: questa in estrema sintesi la situazione dei 116.955 contribuenti nati all’estero e residenti in provincia di Bergamo, che rappresentano il 13,8% del totale. Stando alle dichiarazioni fiscali dello scorso anno, relative ai redditi 2024, la popolazione immigrata in Bergamasca ha guadagnato un reddito medio di 20.400 euro, 840 in più rispetto all’anno precedente, un dato che fa della nostra provincia la sesta in Italia dopo Milano (21.180 euro), Belluno (20.600), Treviso (20.590), Monza e Brianza (20.560) e Pordenone (20.420). Mediamente i contribuenti stranieri hanno corrisposto al fisco un’Irpef di 3. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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