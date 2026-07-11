Il cencio del Palio di Bientina 2026 è stato presentato ieri sera in piazza Vittorio Emanuele II, con la partecipazione di molti contradaioli. Il drappo, decorato con i simboli delle contrade, sarà assegnato al vincitore dell'edizione che si svolgerà domenica 19 luglio. Durante l'evento, i presenti hanno indossato i fazzoletti delle rispettive contrade, assistendo alla scoperta del simbolo che rappresenterà la corsa di quest’anno.

È stato svelato ieri l’altro sera il cencio del Palio di Bientina 2026. Piazza Vittorio Emanuele II si è riempita di contradaioli, ciascuno con il fazzoletto della propria contrada al collo, per assistere alla presentazione del drappo che andrà al vincitore della prossima edizione, che si terrà domenica 19 luglio. Per il secondo anno consecutivo la cerimonia si è svolta nella piazza principale del paese, destinata a trasformarsi nei prossimi giorni nel cuore pulsante della manifestazione. "In pochissimi minuti e in tre giri di pista si concretizza un sogno, ma per arrivarci c’è un lavoro enorme fatto di costruzione, impegno e sacrificio, un percorso che ogni settimana affronta nuove difficoltà", ha sottolineato il sindaco Dario Carmassi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I simboli delle contrade sulla criniera. Ecco il cencio che dominerà il palio

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