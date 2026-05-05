Domenica ad Alvignano si svolgerà una sfida tra cinque contrade con la proiezione di cortometraggi. Le squadre presenteranno le loro storie in piazza, cercando di conquistare il Palio delle Contrade. La Contrada della Volpe detiene il record di vittorie e si prepara a difendere il titolo. La competizione coinvolge i residenti e invita il pubblico a scoprire quale contrada trionferà quest’anno.

? Cosa scoprirai Quali storie porteranno le cinque contrade in piazza domenica?. Chi riuscirà a battere la Contrada della Volpe per il Labaro?. Come trasformeranno le realtà locali il centro storico in un set?. Perché questo evento è diventato un pilastro per la comunità locale?.? In Breve Domenica 10 maggio ore 16:30 Piazza Notarpaoli ospita la quarta edizione dell'evento.. Organizzazione curata da Mario Riccio e Mark Zullo con supporto di Gennaro Di Meo.. Contrade coinvolte Volpe, Gazzella, Giaguaro, Lupo e Istrice competono per il Labaro.. Conduzione affidata a Federica Landolfi con danza dell'Associazione Anto Mary Jo Dance.. Domenica 10 maggio alle ore 16:30, Piazza Notarpaoli ad Alvignano ospiterà la quarta edizione del Palio delle Contrade con cinque cortometraggi dedicati alla vita vissuta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alvignano: 5 cortometraggi in sfida per il Palio delle Contrade

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