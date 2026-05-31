Palio di Siena l' estrazione delle 4 contrade per il Palio di luglio | folla in piazza del Campo

Notizia in breve

In piazza del Campo a Siena si è svolta l’estrazione delle quattro contrade che parteciperanno al Palio di luglio. Le contrade estratte sono Bruco, Drago, Valdimontone e Oca. La cerimonia ha attirato una folla di spettatori che si sono radunati per assistere al momento. La scelta delle contrade avviene tramite sorteggio e determina le partecipanti della prossima corsa. La manifestazione si è svolta senza incidenti.