Palio di Siena l' estrazione delle 4 contrade per il Palio di luglio | folla in piazza del Campo
In piazza del Campo a Siena si è svolta l’estrazione delle quattro contrade che parteciperanno al Palio di luglio. Le contrade estratte sono Bruco, Drago, Valdimontone e Oca. La cerimonia ha attirato una folla di spettatori che si sono radunati per assistere al momento. La scelta delle contrade avviene tramite sorteggio e determina le partecipanti della prossima corsa. La manifestazione si è svolta senza incidenti.
Palio di Siena, l’estrazione a sorte delle contrade: Bruco, Drago, Valdimontone, Oca corrono a luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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