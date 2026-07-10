Secondo il Wall Street Journal, i servizi segreti israeliani hanno avvertito gli Stati Uniti che l'Iran avrebbe elaborato un piano dettagliato per uccidere l’ex presidente statunitense. La notizia si basa su informazioni fornite da fonti dei servizi di intelligence israeliani, che avrebbero comunicato ai loro omologhi americani le intenzioni di Teheran. Non sono stati resi noti dettagli sul piano o sui tempi di eventuali azioni.

Un piano iraniano studiato in ogni singolo dettaglio pereliminareil presidente a stelle e strisceDonald Trump. Una notizia venuta a galla e diffusa dalWall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi sarebbero stati i servizi segreti israeliani. Uno scenario, comunque, per certi versi già accennato dallo stesso tycoon che, parlando con la stampa durante il rientro dal vertice Nato ad Ankara in Turchia, aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui: “Sono il primo della lista.Finora sono stato fortunato ma non durerà a lungo“. E adesso che sembra ci siano fonti certe per poter confermare gli intenti iraniani, la scoperta segna inevitabilmente un’escalation nella guerra tra Washington e Teheran. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Iran, i servizi israeliani avvertono Trump: ‘Teheran ha un nuovo piano per uccidere il presidente’

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