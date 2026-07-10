Secondo il Wall Street Journal, i servizi segreti israeliani hanno segnalato alla Casa Bianca un piano dell’Iran per uccidere un ex presidente degli Stati Uniti. La notizia, pubblicata il 10 luglio 2026, non fornisce dettagli sul contenuto o sulla tempistica del piano. Non sono state rese note ulteriori informazioni ufficiali o conferme da parte delle autorità statunitensi o iraniane.

Roma, 10 luglio 2026 – A diffondere la notizia è il Wall Street Journal: “L’Iran ha un piano per uccidere Trump ”. L’informazione sarebbe stata trasmessa alla Casa Bianca dagli 007 israeliani. Un piano “su più livelli” che rappresenterebbe una sorta di “chiamata alle armi” di che ritiene gli Usa un nemico: Stati, servizi segreti, lupi solitari. Tutti allertati nel tentativo di sfruttare ogni possibilità per uccidere Trump. Ma c’è anche chi ipotizza possa essere un’informazione artatamente fatta trapelare al fine di giustificare una recrudescenza nel conflitto contro l’Iran da parte di Stati Uniti ed Israele. D’altronde Trump è stato, anche recentemente, bersaglio di attentati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - “Il piano dell’Iran per uccidere Trump”. L’allarme lanciato dai servizi segreti israeliani

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