Sono stati installati i primi semafori intelligenti in alcune città italiane, sostituendo i vecchi sistemi a tempo fisso. Questi nuovi dispositivi regolano il traffico in modo dinamico, adattandosi alle condizioni del momento. I semafori intelligenti sono stati programmati per ridurre le attese ai semafori rossi, anche se non sono disponibili dati precisi sui risparmi di tempo o di carburante. La transizione riguarda alcune aree urbane e si prevede un ampliamento del progetto.

La mobilità urbana in Italia si prepara a salutare i vecchi sistemi di gestione del traffico. I tradizionali semafori a tempo fisso, che costringono a lunghe e snervanti attese anche quando l’incrocio è deserto, cederanno il passo ai semafori intelligenti. Dovrebbero apportare il duplice beneficio di ridurre l’impatto economico e ambientale. Le recenti sperimentazioni in grandi città come Roma e Torino confermano che la rivoluzione della viabilità smart è già cominciata. Come funzionano e perché fanno risparmiare sulla benzina. I semafori intelligenti regolano il flusso stradale grazie all’integrazione di sensori fisici come: Se una corsia è vuota, l’algoritmo riduce istantaneamente la durata del suo semaforo rosso, prolungando il verde della corsia opposta congestionata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - I semafori intelligenti stanno cambiando il traffico: dove sono e quanto fanno risparmiare

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