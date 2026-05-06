Lungomare di Napoli | semafori intelligenti e telecamere ridefiniscono la mobilità urbana

Sul lungomare di Napoli sono stati installati nuovi semafori intelligenti e telecamere di sorveglianza. Questi dispositivi monitorano il traffico e regolano i flussi di veicoli e pedoni in tempo reale. La loro presenza mira a migliorare la gestione della mobilità urbana e aumentare la sicurezza nella zona. L’intervento riguarda specificamente alcune aree del lungomare, con l’obiettivo di aggiornare le infrastrutture esistenti.

"> Il Futuro Tecnologico del Lungomare di Napoli. Un ambizioso progetto del valore di oltre 13 milioni di euro si propone di trasformare il lungomare di Napoli in uno spazio più moderno e accessibile. I lavori, intrapresi nel 2026 e previsti per la conclusione in autunno, interessano l’area che va da piazza Vittoria al Molosiglio. Il progetto include il rifacimento dei marciapiedi, la creazione di piste ciclabili e un’espansione significativa della zona pedonale. In particolare, il focus attuale è sui lavori in corso lungo Via Nazario Sauro e Via Partenope, dove le nuove infrastrutture mirano a migliorare la mobilità lenta, favorendo una migliore vivibilità per cittadini e turisti.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Lungomare di Napoli: semafori intelligenti e telecamere ridefiniscono la mobilità urbana. Notizie correlate Sul nuovo Lungomare di Napoli i semafori con le telecamere per le multe: costano 300mila euroIl Comune comprerà semafori intelligenti e telecamere per il lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro. Milano, semafori intelligenti: perché i tram restano bloccati?Un sistema di gestione del traffico basato su sensori elementari, già presente in alcuni nodi della rete milanese, potrebbe migliorare la puntualità... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Sul nuovo Lungomare di Napoli i semafori con le telecamere per le multe: costano 300mila euro; La visita di Papa Leone XIV a Napoli l'8 maggio bloccherà gran parte del centro e del Lungomare. Sul nuovo Lungomare di Napoli i semafori con le telecamere per le multe: costano 300mila euroIl Comune comprerà semafori intelligenti e telecamere per il lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro. Costeranno 300mila euro. fanpage.it Napoli cambia volto: lungomare, tram e piazza Municipio, ecco i cantieri che rivoluzioneranno il centroNapoli cambia volto: lungomare, tram e piazza Municipio, ecco i cantieri che rivoluzioneranno il centro. Cosa succede ... 2anews.it Il lungomare di Napoli diventa più tecnologico: semafori intelligenti e telecamere #Napoli - facebook.com facebook