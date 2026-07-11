I Mondiali di Diletta Leotta tra lavoro e maternità | si prepara in camerino col figlio Leonardo nato a maggio

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Diletta Leotta sta seguendo i Mondiali del 2026 mentre si occupa del suo secondo figlio, Leonardo, nato a maggio. La conduttrice si prepara in camerino, tra i suoi impegni lavorativi e le esigenze del neonato. La sua giornata si svolge tra riprese e momenti con il bambino, senza interruzioni. La presenza del piccolo nel backstage si combina con le attività legate alla copertura del torneo.

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Diletta Leotta è alle prese col racconto dei Mondiali 2026: sta conciliando gli impegni di lavoro e la maternità. A maggio è nato il secondo figlio Leonardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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