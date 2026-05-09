Diletta Leotta mamma bis | è nato Leonardo il secondo figlio con Loris Karius

Sabato 9 maggio 2026, sui social è stato condiviso un annuncio riguardante la nascita di un bambino. La protagonista è una nota giornalista sportiva, che ha comunicato di essere diventata mamma per la seconda volta. Il nuovo arrivato si chiama Leonardo. La comunicazione è stata fatta attraverso un post pubblicato nel tardo pomeriggio. La madre e il bambino stanno bene.

Fiocco azzurro in casa Leotta-Karius. Con un post condiviso sui social nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio 2026, Diletta Leotta ha annunciato la nascita di Leonardo, il suo secondo figlio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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