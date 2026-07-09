Diletta Leotta al lavoro col piccolo Leonardo | la bellissima foto madre-figlio

Una foto mostra Diletta Leotta al lavoro con il piccolo Leonardo, evidenziando il rapporto tra madre e figlio. La donna è impegnata in attività professionali mentre tiene in braccio il bambino, che si trova accanto a lei. La scena mette in risalto il legame tra i due, senza dettagli aggiuntivi o commenti.

Conciliare i ritmi frenetici della vita professionale e la dolcezza della maternità trova una delle sue rappresentazioni più belle e sincere in Diletta Leotta. La celebre conduttrice, da anni volto di punta di DAZN, ha recentemente condiviso su Instagram un carosello di immagini scattate in studio, dopo il rientro sul campo in occasione dei Mondiali 2026. Tra gli scatti, uno in particolare cattura l’attenzione: un bellissimo ritratto nel backstage in cui culla teneramente il secondogenito Leonardo mentre si trova alla postazione trucco, in semplice lingerie. La dolce foto col figlio Leonardo. Una mamma dolce e glamour allo stesso tempo, così appare Diletta Leotta nel suo ultimo carosello condiviso su Instagram, dove da sempre documenta la sua vita privata e professionale, aggiornando i suoi follower su traguardi e momenti felici. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Diletta Leotta nei backstage dei Mondiali 2026: i selfie con le leggende del calcio

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Diletta Leotta al lavoro col piccolo Leonardo: la bellissima foto madre-figlioDiletta Leotta ha subito ripreso a lavorare dopo la nascita del piccolo Leonardo: la foto dietro le quinte di DAZN è dolcissima. dilei.it

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