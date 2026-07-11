I mille prodotti dell?identità italiana

Per la prima volta nell’epoca contemporanea, le statistiche mostrano che ci sono mille prodotti che rappresentano l’identità italiana. Questi prodotti coprono diversi settori, dall’alimentare all’artigianato, e sono stati registrati in modo ufficiale. La rilevazione si basa su dati raccolti da enti di statistica e include beni riconosciuti come simboli della cultura e del patrimonio nazionale. La presenza di così tanti prodotti indica una varietà significativa nel panorama economico e culturale del paese.

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, per la prima volta nell'epoca contemporanea, perlomeno da quando esistono le statistiche, l'export italiano ha superato sull'arco solare di dodici mesi (da maggio 2025 ad aprile 2026) l'export del Giappone: un Paese con una popolazione doppia della nostra e con un modello industriale universalmente considerato vincente e paradigmatico (si pensi al ruolo storico del ministero MITI, alla qualità totale, al just in time, al modello Toyota, ecc.). Si tratta di un'autentica notizia da libri di storia, che tuttavia è passata abbastanza inosservata sui media italiani. È invece importante approfondire le ragioni di questo sorpasso Roma-Tokyo che risiedono nello straordinario rafforzamento competitivo del Made in Italy degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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