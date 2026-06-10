Ipsos Doxa per adidas | il calcio resta il cuore dell’identità italiana

Un’indagine Ipsos Doxa per adidas rivela che il calcio rimane il pilastro dell’identità italiana, specialmente in vista del Mondiale. La passione per il calcio attraversa tutte le età, influenzando anche la cultura pop e i momenti di svago nei cortili di quartiere. I risultati mostrano come il calcio sia radicato nel quotidiano e rappresenti un elemento di coesione tra diverse generazioni. La ricerca sottolinea la continuità di questa passione nel tempo e nella società italiana.

L’indagine in vista del Mondiale. Una passione che attraversa generazioni, influenza la cultura pop e continua a vivere nei cortili di quartiere. È il ritratto del calcio italiano che emerge dalla ricerca realizzata da Ipsos Doxa per adidas, secondo cui il pallone resta uno degli elementi più rappresentativi dell’identità nazionale, nonostante l’evoluzione delle modalità di fruizione e le recenti delusioni sportive. Per gli italiani il calcio è prima di tutto passione (40%), divertimento (35%) e spettacolo (31%). Accanto a questi valori emergono anche emozioni come rivalità e adrenalina (26%), oltre al forte senso di appartenenza (25%) che continua a caratterizzare il rapporto tra tifosi e squadre. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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