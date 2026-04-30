Da Stellantis all’ex Ilva mille lavoratori espulsi e cassa integrazione senza copertura | la crisi infinita dell’industria italiana

Negli ultimi anni, numerose aziende italiane hanno ridotto o sospeso le attività, portando alla perdita di posti di lavoro e all’utilizzo di cassa integrazione senza copertura. Tra queste ci sono grandi gruppi come Stellantis, coinvolti in ristrutturazioni che hanno interessato migliaia di lavoratori, e l’ex Ilva, con centinaia di persone coinvolte in situazioni di crisi. Attualmente, circa 355 dipendenti delle Officine Meccaniche di Villar Perosa sono interessati da questa difficile situazione.

Dal 1906 alle Officine Meccaniche di Villar Perosa si producono cuscinetti a sfera. Adesso i 355 dipendenti in organico aspettano che finisca il contratto di solidarietà prorogato fino al 10 marzo 2027: nel frattempo l’impianto è passato di mano tra fondi finanziari finché non l’ha comprato il gruppo siderurgico bresciano Ori Martin. La storia dell’industria italiana, letta da qui, somiglia a un inventario di traslochi verso l’irrilevanza. L’ultimo “Diario della crisi” pubblicato da Collettiva è un documento di sessanta voci, settore per settore: automotive, industria, chimica, tessile, servizi, alimentari. Ogni voce ha un nome d’azienda, un numero di lavoratori, una data d’inizio degli ammortizzatori e una di fine.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Da Stellantis all’ex Ilva, mille lavoratori espulsi e cassa integrazione senza copertura: la crisi infinita dell’industria italiana Notizie correlate Leggi anche: Crisi dell’industria italiana: persi 103mila posti dal 2008, boom di cassa integrazione e crollo dell’automotive Leggi anche: Tisg, crisi dell’indotto. Numerosi lavoratori gia in cassa integrazione Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tutto fermo sull’ex Ilva. È l’ultimo disastro del ministero delle imprese; Ex Ilva, De Palma (Fiom): Ora un patto Governo-regioni per il futuro all’acciaio. Flacks e Jindal? Non abbiamo letto nulla; Incidente sul lavoro all'ex Ilva, operaio colpito alla gamba da una catena; Piemonte, cassa integrazione in calo nel primo trimestre 2026. Stellantis torna all’utile nel 2026, ma il titolo crolla in Borsa (-7,1%) dopo i conti del trimestreRicavi a 38,1 miliardi e utile di 400 milioni nel trimestre; cresce il Nord America, confermata la guidance 2026 e attesa cassa positiva dal 2027 ... corriere.it Ex Ilva, dal governo arriva ok al prestito ponte di 149 milioniÈ stato concesso all'ex Ilva il prestito ponte da 149 milioni di euro previsto dall'ultimo decreto per la sopravvivenza dell'acciaieria (dl 180/2025) con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del ... primocanale.it Stellantis torna in utile nel primo trimestre 2026 e supera le attese del mercato, mostrando i primi segnali concreti di recupero dopo le difficoltà dello scorso anno. Il gruppo guidato da Antonio Filosa ha archiviato i primi tre mesi con ricavi pari a 38,1 miliardi di - facebook.com facebook