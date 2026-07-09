Il Parlamento Europeo ha approvato un regolamento che autorizza l’introduzione dell’euro digitale, una moneta elettronica alternativa alle banconote fisiche. La nuova forma di pagamento sarà utilizzabile nei paesi dell’eurozona per transazioni digitali senza ricorrere ai circuiti tradizionali come carte di credito e bancomat. La normativa definisce le modalità di implementazione e le regole di funzionamento dell’euro digitale, che entrerà in vigore dopo ulteriori fasi di sviluppo e test.

Il Parlamento Europeo riunito in seduta plenaria ha approvato il regolamento che consentirà l’introduzione dell’euro digitale, cioè una moneta alternativa alle banconote fisiche per pagare digitalmente, nei paesi dell’eurozona, senza passare per i circuiti tradizionali come carte di credito e bancomat. Quello approvato dal Parlamento è solo un quadro giuridico generale, e molti dettagli sono ancora da definire. Si prevede che l’euro digitale possa entrare in circolazione dal 2029. L’euro digitale sarà una moneta a effettivo corso legale, che dovrà essere obbligatoriamente accettata ovunque nei paesi che adottano l’euro. È possibile che per usarlo servirà installare un’app, che funzioni come una sorta di portafoglio digitale, in cui tenere la propria disponibilità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il Parlamento Europeo ha approvato il regolamento sull’euro digitale

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IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA IL NUOVO REGOLAMENTO SUI RIMPATRI

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