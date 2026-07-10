Il Parlamento europeo ha approvato il regolamento che stabilisce il quadro normativo per l’introduzione dell’euro digitale, la versione elettronica della moneta unica europea. La normativa definisce le modalità di funzionamento e le tempistiche di implementazione del nuovo sistema di pagamento digitale. L’entrata in vigore è prevista dopo la pubblicazione ufficiale e l’adozione delle eventuali misure tecniche necessarie. Non sono stati ancora comunicati dettagli precisi sulla data di lancio.

Il Parlamento europeo ha approvato il regolamento che definisce il quadro normativo per l’introduzione dell’euro digitale, la futura versione elettronica della moneta unica europea. Il voto non comporta l’immediata entrata in circolazione della nuova valuta, ma rappresenta un passaggio fondamentale verso il suo lancio, previsto indicativamente nel 2029, dopo il completamento dell’iter legislativo e dello sviluppo tecnico da parte della Banca centrale europea. Cosa prevede il regolamento. Il testo approvato stabilisce le regole giuridiche che consentiranno alla Bce di emettere l’euro digitale una volta conclusa la fase di preparazione. Trattandosi di un regolamento europeo, la normativa sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento da parte dei singoli Parlamenti nazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Via libera del Parlamento europeo al regolamento sull’euro digitale: come funzionerà e quando entrerà in vigore

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Il Parlamento europeo approva il Documento digitale sull'IA

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