Due giocatori classe 2007, Matteo Accorsi e Matteo Baiocchi, sono stati convocati per l’Europeo under 20 a Lubiana. Entrambi rappresentano la Virtus e parteciperanno con la nazionale italiana guidata dal ct Alessandro Rossi. La competizione europea inizia oggi e vede i giovani promesse del basket italiano pronti a confrontarsi sul palcoscenico internazionale.

La nuova generazione bianconera è pronta a mettersi in mostra sul palcoscenico europeo. Scatta oggi a Lubiana l’ Europeo under 20 e tra i protagonisti dell’ Italbasket del ct Alessandro Rossi ci saranno anche due talenti della Virtus: Matteo Accorsi e Matteo Baiocchi. Gli azzurri iniziano il cammino alle 13 contro la Germania, per poi affrontare domani alle 21 la Francia e lunedì, sempre alle 21, la Turchia nella fase a gironi. L’obiettivo della Nazionale è ambizioso: difendere la medaglia d’oro conquistata dodici mesi fa, un successo impreziosito dal premio di mvp assegnato a Francesco Ferrari, ora virtussino, protagonista della cavalcata azzurra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I due classe 2007 proseguono il percorso di crescita. Accorsi e Baiocchi in azzurro. Con l’under 20 da oggi a Lubiana

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