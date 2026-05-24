A Roland Garros 2026, una giocatrice italiana nata nel 2007 è stata eliminata al primo turno dopo aver perso 6-3, 6-1 contro un’avversaria. La sua sconfitta ha permesso a un altro tennista di avanzare nel torneo, che ora affronterà un altro concorrente. Contestualmente, si è giocato anche il quarto match del giorno tra un giocatore italiano e un avversario francese, con l’incontro in programma a partire dalle 11.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HERBERT (4° MATCH DALLE 11.00) 12:30 Bronzetti out! Perde 6-3, 6-1 da Bouzkova e lascia strada libera a Marco Trungelliti che sfida Jacquet. Poi Cinà! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo esordio Slam al Roland Garros 2026 del palermitano Federico CINÀ opposto all’americano Reilly OPELKA per un posto in 32esimi di finale. Il giovane talento azzurro ha raggiunto un grande obiettivo, qualificarsi per la prima volta e di conseguenza disputare il Main Draw di un torneo del Grand Slam. Per farlo ha sconfitto al turno finale del tabellone cadetto il canadese Alexis Galarneau, vittoria a cui avevano fatto da preludio quelle su Tomic e Watanuki. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cinà-Opelka, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro classe 2007 a caccia del primo successo in uno Slam

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