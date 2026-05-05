Calciomercato Napoli stregato da un classe 2007 | in Italia è molto conosciuto

In queste settimane, il nome di Kerim Alajbegovic è al centro delle discussioni nel mercato delle grandi squadre italiane. Il giovane esterno bosniaco, nato nel 2007, ha attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni e alla sua reputazione nel panorama calcistico. Alcune squadre italiane sono interessate a lui, e la sua crescita ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori. Recentemente, si è fatto notare anche per un episodio che ha coinvolto la nazionale maggiore.

C’è un nome che in queste settimane sta tenendo banco nel mercato delle big italiane: quello di Kerim Alajbegovic, esterno bosniaco di 18 anni che qualche mese fa ha fatto piangere l’Italia intera, eliminandola dai playoff di qualificazione al Mondiale. L’esterno è diventato oggetto del desiderio mezza Serie A, e il Napoli è tra le più convinte a puntarci. Alajbegovic, il Napoli ci prova: concorrenza feroce per il gioiellino. Kerim Alajbegovic, il classe 2007 che ha stregato l’Italia nella finale dei playoff per i Mondiali, è ormai considerato uno dei talenti più brillanti in circolazione. Da quella notte da incubo per gli azzurri, il bosniaco è infatti diventato uno dei nomi più caldi sul mercato europeo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato, Napoli stregato da un classe 2007: in Italia è molto conosciuto Notizie correlate Calciomercato Inter, per la difesa spunta Potulski! Ecco chi è il classe 2007Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i... Calciomercato Inter, Ausilio guarda in casa River Plate: talento classe 2007 nel mirino! I dettaglidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, occhi in casa River Plate: Ausilio piomba su Ian Subiabre, esterno offensivo classe 2007 Il mercato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dai weekend a Capri alla scuola calcio per i figli e il maneggio vicino casa: De Bruyne stregato da Napoli; Claudio D'Amato; Caressa stregato da Nico Paz del Como: Uno spettacolo per gli occhi, bene anche contro il Napoli; Bologna, il Dall’Ara rimane stregato. Adesso testa al Napoli ed Atalanta. Dai weekend a Capri alla scuola calcio per i figli e il maneggio vicino casa: De Bruyne stregato da NapoliKevin De Bruyne, uno dei principi azzurri che insieme al re (Diego) hanno riempito di classe i cento anni di storia del club, si prepara a sfilare sulla passerella del centenario con la solita eleganz ... corrieredellosport.it McTominay, stregato da Maradona e da NapoliLa statua di Diego nel giardino di casa non è solo un gesto d’ammirazione per il Dieci: è un nuovo passo del rapporto d’affetto fra i napoletani e lo scozzese più napoletano che abbiano conosciuto ... corrieredellosport.it Di Marzio: " #Goretzka vuole continuare a giocare la Champions, spera con il #Milan" #Calciomercato #SempreMilan x.com #Roma su #Manna, #DiMarzio: “#Friedkin si muovono per il ds del #Napoli” https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Roma-su-Manna--Di-Marzio--%E2%80%9CFriedkin-si-muovono-per-il-ds-del-Napoli%E2%80%9D-147697.aspx #Calciomercato - facebook.com facebook