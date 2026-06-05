Cinque cittadini azzeri sono stati uccisi in un attacco con droni nel mar d’Azov. L’incidente è avvenuto nel corso di un’operazione militare in mare, senza che siano stati riportati altri feriti o danni collaterali. L’attacco ha coinvolto un’imbarcazione che trasportava civili, secondo fonti ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sugli autori dell’attacco o sulle ragioni dietro l’attacco stesso.

L’ Azerbaigian si è ritrovato inaspettatamente (e suo malgrado) al centro dei due principali conflitti in corso. Secondo quanto riferito dalle autorità di Baku, cinque marinai azeri sono rimasti uccisi in un attacco di droni contro due navi cargo provenienti dalla Turchia e dirette in un porto russo, che si trovavano nel Mar d’Azov. Il raid, presumibilmente, è stato condotto dalle forze ucraine. Le presunte operazioni di Israele in Azerbaigian. La notizia segue a stretto giro l’indiscrezione riportata dalla Cnn, secondo cui Israele – nell’ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente – ha segretamente dispiegato unità militari e di intelligence d’élite in Azerbaigian nella sua guerra contro l’ Iran. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cinque azeri sono rimasti uccisi in un attacco con droni nel mar d’Azov

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Nina's son fought in Afghanistan. She shares the moving poem she wrote for 'her hero,'

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