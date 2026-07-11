i colli longobardi conquistano il castello

I Colli longobardi hanno preso il controllo del Castello. Contestualmente, si amplia l’area di promozione, includendo le pendici della struttura. Il Vigneto Pusterla, riconosciuto come il più grande vigneto urbano d’Europa, si prepara ad aprire al pubblico locale. Questa iniziativa coinvolge direttamente i residenti, offrendo loro l’accesso a un’area di grande rilevanza storica e agricola. La gestione e l’organizzazione del vigneto sono state oggetto di recenti interventi.

La promozione del Castello si estende alle sue pendici. Il Vigneto Pusterla, il più grande vigneto urbano d’Europa, si appresta ad accogliere i bresciani. Venerdì 17 luglio dalle ore 19 alle 22 si svolgerà una camminata con degustazione dei vini dei Colli longobardi tra le viti della città. L’evento, dal costo di 12 euro in prevendita, è organizzato dall’Associazione Colli dei Longobardi – Strada del Vino e dei Sapori in collaborazione con il Comune di Brescia, WeLoveCastello, CorrixBrescia e Brescia nel piatto fa parte del progetto. «Il Comune è orgogliosamente socio dell’Associazione Colli dei Longobardi – Strada del Vino e dei Sapori, una realtà che da venticinque anni valorizza le eccellenze del nostro territorio», sottolinea Andrea Poli, assessore al Turismo in Loggia. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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