Nove Colli | 7.000 ciclisti da 43 nazioni sfidano i colli romagnoli

Nove Colli ha visto la partecipazione di circa 7.000 ciclisti provenienti da 43 paesi diversi, che si sono sfidati sui percorsi dei colli romagnoli. Il percorso gravel include alcune pendenze considerate estreme, che hanno messo alla prova i partecipanti. Durante la manifestazione, sono state scattate e raccolte numerose foto degli atleti, che vengono archiviate e gestite attraverso sistemi di intelligenza artificiale. La competizione si è svolta senza incidenti di rilievo e ha coinvolto varie categorie di ciclisti.

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? Domande chiave Quali sono le pendenze estreme che i ciclisti affronteranno nel percorso gravel?. Come farà l'intelligenza artificiale a trovare le foto di ogni atleta?. Dove si svolgerà il pasta party per festeggiare i corridori al traguardo?. Perché il Dream Team gareggerà per sostenere l'Istituto Oncologico Romagnolo?.? In Breve Percorso lungo 200 km con vette come il Monte Pugliano a 791 metri.. Percorso medio di 137 km e nuova opzione gravel da 107 km.. Pasta party conclusivo curato dallo chef Omar Casali presso la colonia Agip.. Supporto allo IOR tramite il Dream Team #NoveColli4Children.. Oltre 7.000 ciclisti provenienti da 43 nazioni si preparano a scendere sulle strade romagnole domani mattina per la 55esima edizione della Granfondo Nove Colli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nove Colli: 7.000 ciclisti da 43 nazioni sfidano i colli romagnoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Granfondo Nove Colli davvero mondiale. In oltre 7mila al via, iscritti da 43 nazioniSabato notte suona la sveglia per oltre 7mila ciclisti che partecipano alla 55esima edizione della granfondo Nove Colli, con partenza e arrivo sul... Nove Colli Running. L’eroe è Luca ZamagniTi senti un eroe? Prova questo: 202,4 chilometri da affrontare a piedi, praticamente senza fermarsi, scalando nove colli dell’entroterra romagnolo,... Nove Colli, un tesoro sui pedali. Giro d’affari da oltre 10 milioniCesenatico questo fine settimana veste i panni di capitale del cicloturismo. In un momento in cui c’è un calo generale delle granfondo, in Italia la Nove Colli mantiene il primato di corsa più parteci ... ilrestodelcarlino.it Granfondo Nove Colli: percorsi, campioni in pista e programmaCesenatico, 22 settembre 2023 - Sono ben 9.812 i corridori che affronteranno la famosa e storica Granfondo Nove Colli romagnola. Si tratta della 52esima edizione, che domenica prenderà il via da ... ilrestodelcarlino.it