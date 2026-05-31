Le forze israeliane hanno preso il controllo della fortezza di Beaufort, un castello che nel 1982 era stato sottratto all’OLP. La base, utilizzata come quartier generale durante la guerra del Libano, era stata occupata dai combattenti palestinesi prima di essere riconquistata dall’esercito israeliano. La conquista si è verificata nel corso di operazioni militari nella regione.

Is6raele conquista il castello dei crociati. O meglio, riconquista la fortezza di Beaufort che nel 1982 aveva sottratto all'Olp, l'Organizzazione per la liberazione della Palestina che lì aveva istituito il quartier generale durante la guerra del Libano. Terminato quel conflitto, le Idf si erano ritirate per poi ritornare con la nuova guerra perché, sempre lì, adesso ci si era sistemata Hezbollah. Punto strategico su una rocca che domina la Galilea. "Siamo tornati più forti che mai", afferma il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che promette un "cambiamento radicale" nella politica nei confronti di Hezbollah e definisce "una svolta stragica" la conquista del castello. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Libano, i soldati israeliani conquistano il castello dei crociati. Fu base dell'Olp

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Soldati israeliani sparano sulla Flotilla, tra gli attivisti anche una ragazza barese

Notizie e thread social correlati

Un razzo ha colpito la base dei soldati italiani in LibanoUn razzo ha colpito la base dei soldati italiani a Shama, in Libano, che funge da quartier generale del contingente italiano e del settore Ovest di...

Quattro soldati israeliani uccisi nel sud del LibanoQuattro soldati israeliani sono stati uccisi durante un'operazione nel sud del Libano, secondo quanto annunciato dall'esercito israeliano.

Temi più discussi: Piccoli droni-killer, incubo dei soldati israeliani schierati nel sud del Libano; Libano: 11 morti in raid di Israele, che ordina avanzata verso nord; L’esercito israeliano ha ripreso le operazioni di terra nel Libano meridionale; L’esercito israeliano avanza in Libano. Vittime e messaggi.

Sempre più critica la situazione in #Libano. Negli attacchi israeliani, feriti anche 2 soldati dell'esercito regolare di #Beirut x.com

Tre soldati israeliani ad Ap: Cessate il fuoco a Gaza? È uno scherzo reddit

Dopo 26 anni Israele riprende il controllo del castello di Beaufort, in Libano: perché la fortezza è così importante e contesa da secoliIsraele riprende il controllo del castello di Beaufort nel Libano meridionale, 26 anni dopo il ritiro del 2000. La bandiera della brigata Golani issata sulla cima. ilfattoquotidiano.it

Libano, l'Idf conquista Beaufort. Intimata l'evacuazione dell'area a sud del fiume ZahraniLeggi su Sky TG24 l'articolo Libano, l'Idf conquista Beaufort. Intimata l'evacuazione dell'area a sud del fiume Zahrani ... tg24.sky.it