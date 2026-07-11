Nei porti italiani, i volumi di merci sono aumentati del 3,5%. La crisi nello Stretto di Hormuz ha ripercussioni sul traffico marittimo nel Mediterraneo, con navi che affrontano rischi come mine e aumenti dei pedaggi. Le rotte commerciali vengono influenzate dal conflitto in corso, mentre le merci continuano a transitare tra tensioni e negoziati. La navigazione si svolge in un contesto di incertezza crescente.

Le certezze del trasporto via mare? Tutte affondate ad Hormuz, bombardate da una guerra dove si spara mentre si tratta la pace; affogate tra mine e pedaggi, che sono pedaggi, ma si devono chiamare servizi, altrimenti finisce la libertà di navigazione. E così mentre gli armatori, grazie alla loro poliedrica attività studiano come portare le merci anche dove la via del mare è bloccata, c'è chi, nell'assoluta incertezza è costretto a stipulare polizze assicurative sulla nave, anche sei ore prima della partenza. Trump minaccia? I pasdaran rispondono? L'unica certezza è che le assicurazioni schizzano. I premi delle assicurazioni di guerra seguono esattamente ciò che accade a livello geopolitico variano di ora in ora. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Hormuz, la crisi rilancia il Mediterraneo: nei porti italiani volumi merci su del 3,5%

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