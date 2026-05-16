‘Articolo 11 L’Italia ripudia la guerra’ | il docufilm sugli armamenti bellici che transitano nei porti italiani

Un nuovo documentario esplora la presenza di armamenti bellici nei porti italiani, concentrandosi sull’articolo 11 della Costituzione che afferma il ripudio della guerra. Nel frattempo, secondo i dati raccolti dall’Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, l’Italia si trova al sesto posto tra i paesi esportatori di armi pesanti, con un aumento del 157% tra il 2021 e il 2025. Questo incremento ha suscitato attenzione sulla movimentazione e sulla vendita di armamenti attraverso i porti nazionali.

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