‘Articolo 11 L’Italia ripudia la guerra’ | il docufilm sugli armamenti bellici che transitano nei porti italiani
Un nuovo documentario esplora la presenza di armamenti bellici nei porti italiani, concentrandosi sull’articolo 11 della Costituzione che afferma il ripudio della guerra. Nel frattempo, secondo i dati raccolti dall’Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, l’Italia si trova al sesto posto tra i paesi esportatori di armi pesanti, con un aumento del 157% tra il 2021 e il 2025. Questo incremento ha suscitato attenzione sulla movimentazione e sulla vendita di armamenti attraverso i porti nazionali.
Secondo i dati del Sipri, Istituto Internazionale di ricerca per la Pace (di Stoccolma), dal 2021 al 2025 l’Italia è divenuta la sesta esportatrice di armi pesanti, con un incremento record del 157%. Me lo spiega Simona Tarzia, regista, con Fabio Palli, del docufilm Articolo 11. L’Italia ripudia la guerra, recentemente presentato (in anteprima) al Riviera International Film Festival di Sestri Levante. Prodotto da Fivedabliu.it, il documentario scoperchia un’inquietante e redditizia realtà commerciale fondata sugli armamenti destinati alle guerre in corso (Israele, Gaza, Ucraina, Yemen.) che transitano su navi-bomba (ci sono anche pesanti rischi durante il trasporto) senza rivelare i contenuti delle proprie stive o dei propri container. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
art. 11 - Il De Giorgi ripudia la guerra
Sullo stesso argomento
“L’Italia ripudia la guerra”, dice l’articolo 11. Il No al referendum sulla giustizia serve a difenderloL’articolo 11 della nostra Costituzione inizia cosi: “L’Italia ripudia la guerra”.
Armi nei porti: al Riviera International Film Festival l’anteprima del documentario “Articolo 11”Cosa succede se un lavoratore decide di non caricare le armi destinate alla guerra? Da questa domanda nasce “Articolo 11.
Il nuovo articolo 11 della #Costituzione: l'Italia ripudia la guerra a meno che ci si faccia il grano. E poi riscriviamo il comandamento: non uccidere, ma fino ad un certo punto. #fratellidicrozza #armi x.com
La Costituzione ci dice che l'Italia ripudia la guerra: l'articolo 11 è tra i più citati, e 'ripudia' è una parola profonda, che richiama una propensione, un dovere morale ed etico. Riscopriamo la forza della diplomazia e della cultura, che possono essere un eccezio facebook
‘Articolo 11, L’Italia ripudia la guerra’: il docufilm sugli armamenti bellici che transitano nei porti italianiSecondo i dati del Sipri, Istituto Internazionale di ricerca per la Pace (di Stoccolma), dal 2021 al 2025 l’Italia è divenuta la sesta esportatrice di armi pesanti, con un incremento record del 157%. ilfattoquotidiano.it
Caffè Italia * 11/05/26 reddit
Articolo 11. L’Italia ripudia la guerra: oggi al RIFF di Sestri Levante l’anteprima del documentarioArticolo 11. L’Italia ripudia la guerra è il titolo del documentario che sarà proiettato in anteprima questo pomeriggio alle ore 16 al ... spettakolo.it