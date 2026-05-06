Il Mediterraneo si presenta come una possibile chiave di volta in risposta alla crisi di Hormuz, un’area strategica per il passaggio di energia e rotte commerciali. La gestione delle risorse e delle rotte marittime in questa regione coinvolge diversi attori che cercano di tutelare i propri interessi nazionali ed europei. La diplomazia dell’energia si configura come uno strumento fondamentale per affrontare le tensioni e garantire il flusso di risorse attraverso il Mediterraneo.

La diplomazia dell’energia: come si difendono gli interessi nazionali, ma anche europei? Come prevedere nuove crisi internazionali e quindi prepararsi ad altri shock (dopo Covid, Ucraina, Gaza)? Oil India Limited (OIL) e Indian Oil Corporation (IOCL), nell’ambito di un consorzio indiano hanno effettuato una scoperta di gas e petrolio nella Libia sud-occidentale. Anche l’Eni poche settimane fa ha fatto una scoperta in Libia. E nello Ionio per la prima volta Exxon le trivellazioni esplorative in un blocco offshore nella Grecia occidentale. Mettendo assieme i fatti, emerge un elemento che si raffronta con il generale rimescolamento di alleanze e progetti dopo il caso Hormuz: è ancora una volta il Mediterraneo la risposta alle crisi.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché il Mediterraneo può essere la risposta alla crisi di Hormuz

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