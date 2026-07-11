Il Memorial Boiani si è concluso con la vittoria del Modena, che ha superato gli avversari dopo un torneo molto combattuto. La gara finale è stata decisa di stretta misura, con il risultato finale che ha premiato la squadra modenese. La pista, dedicata al grande giocatore, ha visto le migliori formazioni affrontarsi in partite intense e combattute fino all'ultimo minuto.

Si è concluso il Memorial Boiani con la vittoria del Modena, arrivata al termine di un torneo combattutissimo e deciso soltanto sul filo di lana. La formazione modenese ha preceduto la Scandianese grazie allo scontro diretto favorevole, con entrambe le squadre a quota 9 punti, mentre il Mirandola ha chiuso terzo con 7 punti dopo aver dimostrato, insieme alle prime due classificate, un sostanziale equilibrio tecnico nell’arco della manifestazione. Al di là dei risultati sportivi, in un contesto amichevole e di preparazione, il Memorial si è confermato un grande successo, richiamando un buon pubblico e offrendo una significativa vetrina per l’hockey. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hockey, successo del Memorial. La pista intitolata al grande Boiani

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