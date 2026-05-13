Colleferro Grande successo al Mercato coperto per l’8^ edizione Pizza Festival – Memorial Umberto Fornito

L’8^ edizione del “Pizza Festival – Memorial Umberto Fornito” si è svolta al Mercato coperto di Colleferro, con grande partecipazione e entusiasmo. La manifestazione, durata fino a lunedì 11 maggio, ha visto la presenza di numerosi stand dedicati alle diverse tipologie di pizza, attirando un pubblico vario e appassionato. L’evento ha coinvolto anche area di degustazione e attività per famiglie, consolidando la tradizione locale legata alla cucina e al territorio.

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