Colleferro Grande successo al Mercato coperto per l’8^ edizione Pizza Festival – Memorial Umberto Fornito
L’8^ edizione del “Pizza Festival – Memorial Umberto Fornito” si è svolta al Mercato coperto di Colleferro, con grande partecipazione e entusiasmo. La manifestazione, durata fino a lunedì 11 maggio, ha visto la presenza di numerosi stand dedicati alle diverse tipologie di pizza, attirando un pubblico vario e appassionato. L’evento ha coinvolto anche area di degustazione e attività per famiglie, consolidando la tradizione locale legata alla cucina e al territorio.
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Si è concluso, Lunedì 11 Maggio al Mercato coperto di Colleferro, l’8^ Edizione del “Pizza Festival L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Notizie correlate
Colleferro. Apprezzata e seguita prima edizione del Festival Gastronomico Diffuso al Mercato CopertoL’obiettivo è stato costruire una rete tra produttori, ristoratori e realtà locali per promuovere il patrimonio enogastronomico e culturale dell’area.
Colleferro. Allegra e molto partecipata la prima edizione dell’evento “St. Patrick Day” al Mercato copertoCOLLEFERRO – È stata una serata molto piacevole quella che ha avuto luogo al Mercato coperto di Colleferro in occasione del St.