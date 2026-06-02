Tennis | grande successo per il primo Memorial Orlando Salomoni

Si è concluso nei giorni scorsi, sui campi del Tennisporting Club Sondrio, il 1° Memorial “Orlando Salomoni”, torneo open che ha richiamato ben 113 partecipanti provenienti da diverse regioni d’Italia. Un’edizione inaugurale di grande successo, nata per rendere omaggio a una delle figure più. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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