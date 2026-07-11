La nuova stagione dell’Hockey Sarzana, la diciottesima consecutiva nella massima serie di A1, parte dalla Maremma. I rossoneri infatti sabato 31 ottobre sono ospiti del Blue Factor Castiglione. Per ricevere l’abbraccio e il solito supporto del Vecchio Mercato i rossoneri devono attendere il 7 novembre quando a Sarzana arriverà il Giovinazzo. Il primo turno infrasettimanale è in programma mercoledì 11 novembre e l’Hockey Sarzana andrà a fare visita al Team Service Car Monza mentre il sabato al “Pala Tori“ arriva il Pumas Viareggio. Secondo turno infrasettimanale mercoledì 18 novembre ancora in trasferta per i sarzanesi che saranno attesi a Matera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hockey Sarzana, si riparte da Castiglione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hockey A1: Sarzana batte Grosseto 7-6, Castiglione rimonta GiovinazzoNel match di hockey A1, la squadra di Sarzana ha vinto contro Grosseto con il punteggio di 7-6, mentre Castiglione ha rimontato Giovinazzo.

Hockey Pista, Michele Achilli nuovo allenatore dell’Hc CastiglioneIl 9 luglio 2026, è stato annunciato che Michele Achilli prenderà il ruolo di allenatore dell'Hc Castiglione, squadra che continuerà a competere in...

Temi più discussi: Hockey Sarzana, si riparte da Castiglione; 13 squadre si iscrivono alla Serie A1: Grosseto sostituito da Castiglione. La A2 già al completo con due ripescaggi; Definito il calendario del campionato di Serie A1 2026/27 di hockey su pista; 13 squadre si iscrivono alla Serie A1: Grosseto viene sostituito dal Castiglione.

Hockey Sarzana, si riparte da CastiglioneUscito il calendario del campionato di serie A1: i rossoneri debuttano in trasferta. Esordio al PalaTori contro il Giovinazzo ... lanazione.it

Andrea Fantozzi riabbraccia l’Hockey SarzanaIn rossonero arriva un giocatore italiano che ha numeri eccellenti, grande capacità sui tiri da fermo e, soprattutto, una motivazione incredibile nel ritornare a vestire questa maglia. Voglio riempir ... liguriasport.com