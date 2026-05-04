Nel match di hockey A1, la squadra di Sarzana ha vinto contro Grosseto con il punteggio di 7-6, mentre Castiglione ha rimontato Giovinazzo. La partita si è conclusa con il gol decisivo a pochi secondi dalla fine, che ha permesso alla squadra di Sarzana di ottenere la vittoria. Nel confronto tra Grosseto e Sarzana, il gol decisivo è stato segnato in prossimità del termine della partita, lasciando poche possibilità di reazione alla squadra avversaria. La Blue Factor ha recuperato uno svantaggio iniziale grazie a due reti realizzate nel secondo tempo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Grosseto a subire il gol decisivo a fine gara?. Chi ha permesso alla Blue Factor di ribaltare lo svantaggio iniziale?. Perché l'espulsione di Clavel ha cambiato gli equilibri tra Castiglione e Giovinazzo?. Cosa deve fare il Grosseto per difendere il nono posto in classifica?.? In Breve Borsi segna per Sarzana a otto secondi dalla fine contro il Grosseto.. Munnè e Angeletti segnano per i liguri durante la prima frazione.. Lasorsa trasforma il rigore per la rimonta della Blue Factor Castiglione.. Giovinazzo subisce 32 falli e l'espulsione diretta del giocatore Clavel.. A Sarzana il CP Grosseto subisce un colpo durissimo perdendo per 7-6 contro l’Hockey Sarzana al secondo minuto della sfida di ritorno, mentre la Blue Factor Castiglione ottiene una rimonta fondamentale battendo l’Indeco Giovinazzo per 5-4.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hockey A1: Sarzana batte Grosseto 7-6, Castiglione rimonta Giovinazzo

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