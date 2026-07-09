Hockey Pista Michele Achilli nuovo allenatore dell’Hc Castiglione

Castiglione della Pescaia, 9 luglio 2026 – Michele Achilli è il nuovo allenatore dell'Hc Castiglione che giocherà ancora in serie A1. Dopo il ripescaggio nella massima categoria, il presidente Marcello Pericoli ha deciso di consegnare la prima squadra al tecnico follonichese che in A1, con il Cp Grosseto in due anni, ha conquistato un terzo e un sesto posto. Massimo Bracali al contempo è stato nominato coordinatore di tutto il settore giovanile biancoceleste, che quest’anno vedrà in pista la squadra di serie B, l’under23, l’under19, l’under 17, l’under13 e l’under 11. «La serie A1 è un bell’impegno – ha detto Michele Achilli - e so quanto è difficile e impegnativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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