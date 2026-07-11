Hockey pista Mondiali 2026 | il sorteggio dell’Italia Girone impegnativo per gli azzurri
Questa settimana in Spagna si è svolto il sorteggio ufficiale per i Mondiali di hockey su pista del 2026. L’Italia è stata inserita in un girone con diverse nazionali di alto livello, rendendo il percorso competitivo. La composizione dei gruppi è stata resa nota, con le squadre che si affronteranno nella fase preliminare. La competizione si terrà nel 2026, con date e sedi ancora da definire.
Il dado è tratto. Questa settimana si è svolto in Spagna il sorteggio ufficiale valido per i Campionati Mondiali 2026 di hockey su pista, evento quest’anno inserito nel contesto dei World Skate Games, competizione multisport che racchiude in un unico luogo, in questo caso Aunciòn (Paraguay), tutti i Campionati Mondiali delle discipline affiliate alla Federazione Internazionale. L’obiettivo degli azzurri è chiaramente quello di confermarsi nuovamente ad alti livelli, con la speranza di poter salire sul gradino più alto del podio per un titolo solo sfiorato in tempi recenti. Tuttavia non sarà facile. I nostri ragazzi infatti dovranno fare i conti con un girone tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Oasport.it
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