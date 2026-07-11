Hockey pista Mondiali 2026 | il sorteggio dell’Italia Girone impegnativo per gli azzurri

Notizia in breve

Questa settimana in Spagna si è svolto il sorteggio ufficiale per i Mondiali di hockey su pista del 2026. L’Italia è stata inserita in un girone con diverse nazionali di alto livello, rendendo il percorso competitivo. La composizione dei gruppi è stata resa nota, con le squadre che si affronteranno nella fase preliminare. La competizione si terrà nel 2026, con date e sedi ancora da definire.