Hockey pista l’Italia verso i Mondiali Bertolucci convoca 12 azzurri per il primo raduno

Notizia in breve

Dodici giocatori sono stati convocati per il primo raduno della nazionale italiana di hockey su pista, in vista dei Mondiali del 2026. La squadra si riunirà nel mese di ottobre, in preparazione alla competizione internazionale. La convocazione include atleti provenienti da diversi club e ruoli, pronti a iniziare il percorso di avvicinamento alla rassegna mondiale. La sede e le date esatte del raduno non sono state ancora comunicate.