Hockey pista l’Italia verso i Mondiali Bertolucci convoca 12 azzurri per il primo raduno
Dodici giocatori sono stati convocati per il primo raduno della nazionale italiana di hockey su pista, in vista dei Mondiali del 2026. La squadra si riunirà nel mese di ottobre, in preparazione alla competizione internazionale. La convocazione include atleti provenienti da diversi club e ruoli, pronti a iniziare il percorso di avvicinamento alla rassegna mondiale. La sede e le date esatte del raduno non sono state ancora comunicate.
Si avvicina sempre di più il momento clou della stagione di hockey su pista. Nel mese di ottobre infatti si svolgeranno i Campionati Mondiali 2026, come di consueto inseriti nel contesto dei World Skate Games, rassegna multisport che coinvolge tutte le rassegne iridate delle discipline affiliate alla Federazione internazionale in unico luogo, in questo caso Asunciòn (Paraguay). Nelle scorse ore il CT Alessandro Bertolucci ha diramato la lista dei dodici azzurri convocati per il primo raduno di preparazione, necessario per farsi trovare pronti una volta arrivati in Sud America. Il primo appuntamento da segnare nel calendario è quello di domenica 13 settembre quando, presso il centro di Recoaro Terme (Vicenza), ci sarà la prima effettiva convocazione, preludio dei due collegiali che, da calendario, si svolgeranno i primi giorni di ottobre. 🔗 Leggi su Oasport.it
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