LIVE Italia-Slovacchia 1-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | Nitz sblocca il tabellino per gli azzurri!

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 12:00 si è svolta la partita tra Italia e Slovacchia valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio 2026. Nitz ha segnato il primo gol per gli azzurri, ma la squadra slovacca ha reagito e si è portata in vantaggio, chiudendo il primo tempo con un risultato di 1-3. La squadra italiana ha tentato di recuperare nel corso del match, ma la Slovacchia ha mantenuto il vantaggio anche dal punto di vista del gioco, con il punteggio che non è più variato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:00 Gli azzurri adesso ci provano ma la gara resta a favore della Slovacchia anche dal punto di vista del gioco, e non solo del punteggio. 14:37  GOOOOOL! L’ITALIA CI PROVA!  Grande conclusione di Gabriel Nitz che da lontanissimo infila il disco alle spalle di Gajan! 16:52 Adesso i ritmi sono bassissimi, continua la difesa ad oltranza dell’Italia. 19:30 Inizio pessimo degli azzurri che prendono il terzo gol!  Pospisil distrugge l’animo dell’Italia. TERZO TEMPO 14.03 Sta per iniziare il terzo tempo. 13.53 A tra poco con la terza e ultima frazione di gioco. 0-2 Finisce anche il secondo tempo!  L’Italia prende il secondo gol a pochi secondi dalla fine del periodo mettendosi in seria difficoltà per l’esito della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

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