LIVE Italia-Slovacchia 1-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | Nitz sblocca il tabellino per gli azzurri!

Alle ore 12:00 si è svolta la partita tra Italia e Slovacchia valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio 2026. Nitz ha segnato il primo gol per gli azzurri, ma la squadra slovacca ha reagito e si è portata in vantaggio, chiudendo il primo tempo con un risultato di 1-3. La squadra italiana ha tentato di recuperare nel corso del match, ma la Slovacchia ha mantenuto il vantaggio anche dal punto di vista del gioco, con il punteggio che non è più variato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:00 Gli azzurri adesso ci provano ma la gara resta a favore della Slovacchia anche dal punto di vista del gioco, e non solo del punteggio. 14:37 GOOOOOL! L’ITALIA CI PROVA! Grande conclusione di Gabriel Nitz che da lontanissimo infila il disco alle spalle di Gajan! 16:52 Adesso i ritmi sono bassissimi, continua la difesa ad oltranza dell’Italia. 19:30 Inizio pessimo degli azzurri che prendono il terzo gol! Pospisil distrugge l’animo dell’Italia. TERZO TEMPO 14.03 Sta per iniziare il terzo tempo. 13.53 A tra poco con la terza e ultima frazione di gioco. 0-2 Finisce anche il secondo tempo! L’Italia prende il secondo gol a pochi secondi dalla fine del periodo mettendosi in seria difficoltà per l’esito della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 1-3, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: Nitz sblocca il tabellino per gli azzurri! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LITALIA di HOCKEY saluta la Milano Santagiulia Arena dopo la partita con la Svezia Sullo stesso argomento LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: secondo impegno per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e... LIVE Italia-Slovacchia 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: inizia il secondo match degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:08 Fase spezzettata della prima frazione, l’Italia deve essere contenta di un ottimo inizio gara. Mondiali Top Division 2026: Italia al debutto con il Canada sabato, domenica la Slovacchia. Analisi delle avversarie e numeri, con le date degli ultimi successi azzurri su entrambe hockeyitalia21.com/2026/05/14/mon… x.com LIVE Italia-Slovacchia 0-1, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: inizia il secondo tempo, azzurri a caccia del pareggio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.13 Ancora pochi minuti e inizierà la seconda sfida degli azzurri nella competizione. 12.10 L'Italia affronta ... oasport.it Italia-Slovacchia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streamingDopo la gara giocata ieri contro il Canada, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio è pronta a tornare in pista per il suo secondo impegno ai Mondiali ... oasport.it Raccomandazioni Slovenia > Italia > Svizzera > Bodensee reddit