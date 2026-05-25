LIVE Italia-Slovenia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | il primo tempo termina senza reti azzurri chiamati a spingere

Notizia in breve

Il primo tempo della partita tra Italia e Slovenia ai Mondiali di hockey ghiaccio 2026 si è concluso senza reti. Nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, mantenendo il punteggio di 0-0. Gli azzurri non hanno realizzato un gol, ma hanno evitato di subire reti. La ripresa è attesa con azioni più offensive da parte dell’Italia.