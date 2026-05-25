LIVE Italia-Slovenia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | il primo tempo termina senza reti azzurri chiamati a spingere
Il primo tempo della partita tra Italia e Slovenia ai Mondiali di hockey ghiaccio 2026 si è concluso senza reti. Nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, mantenendo il punteggio di 0-0. Gli azzurri non hanno realizzato un gol, ma hanno evitato di subire reti. La ripresa è attesa con azioni più offensive da parte dell’Italia.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-0 Il primo tempo termina a reti bianche! Gli azzurri non segnano la rete del vantaggio ma non subiscono quella dello svantaggio. 1’50” Pietroniro da lontanissimo cerca il vantaggio ma viene bloccato. 4’32” Clara evita ancora la rete dello svantaggio italiano, serve chiudere bene il primo tempo. 6’49” Mantenuto trova Purdeller che spara fuori il tiro dell’1-0. Occasione enorme sprecata dagli azzurri. 8’14” I tiri nello specchio recitano 7 a 5 per gli azzurri, ma adesso è la Slovenia a tenere i ritmi alti. 9’18” Tiro da lontanissimo della Slovenia viene deviato, bravissimo Clara a restare vigile e a bloccare il tentativo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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